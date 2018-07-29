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Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 11:48 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hilal Burcu Uzdur idaresindeki 07 AC 1966 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 72 kilometresinde İbrahim Halil Yılmaz yönetimindeki 27 FU 374 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Uzdur ile diğer araçta bulunan Zeliha, Mehmet Emin, Hasan ve Adile Yılmaz yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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