Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 LY 118 plakalı otomobil ile 27 AZ 816 plakalı otomobil, Akçakale TOKİ bağlantı yolunun Yenice Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılardan 2'si çevredeki vatandaşlar tarafından 3'ü ise 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.
Şoförlerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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