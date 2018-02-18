Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Çiftçi idaresindeki 35 KA 2513 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 10'uncu kilometresinde Kasım Akşi yönetimindeki 46 EB 195 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Çiftçi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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