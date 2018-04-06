Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ramazan Çil idaresindeki 02 BD 713 plakalı kamyonet, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 57. kilometresinde, Selahattin Çetiner'in kullandığı 63 HF 538 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki Mahmut Çetiner, Abdullah ve Tuncay Karaçizmeli ile Adem ve Necmettin Akbulut yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.