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Şanlıurfa'da trafik kazası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 23:42 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da trafik kazası: 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Mehmet Akif Ordu idaresindeki 69 AN 358 plaka otomobil, Şanlıurfa-Gazinatep karayolunun 60. kilometresinde Ercan Türk idaresindeki 27 ABG 09 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki isimleri öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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