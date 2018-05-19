Şanlıurfa'da trafik kazası: 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Ekrem Özaydın idaresindeki 63 RB 628 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Adıyaman karayolu Yaslıca Kavşağı'nda Ali Polat yönetimindeki 02 AAB 097 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Yusuf, Erhan, Adile, Hasan ve Lütfiye Özaydın yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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