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Şanlıurfa'da trafik kazası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 16:19 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da trafik kazası: 7 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Ali Akıl'ın kullandığı 06 FG 9896 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 27. kilometresinde Remzi Yeşilgün idaresindeki 72 AL 063 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücüler ile Rahime, Zeynep, Resul, Hasret ve Sara Akıl ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Siverek Şanlıurfa yaralı

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