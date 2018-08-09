Şanlıurfa'da trafik kazası: 7 yaralı

Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Merkez Haliliye ilçesinin Dağeteği Mahallesi'nde henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 27 SR 126 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 63 NR 661 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada her iki sürücü ile aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya karışan minibüstekilerin civarda yer alan sosyal tesislerde yaptıkları piknikten döndüğü öğrenildi.
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