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Şanlıurfa'da traktör devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 20:15 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da traktör devrildi: 1 ölü

Şanlıurfa'da devrilen traktörün altında kalan sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet Demir (20) yönetimindeki 63 KE 157 plakalı kum ve çimento yüklü traktör, merkez Karaköprü ilçesi Esemkulu Mahallesi'nde devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

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