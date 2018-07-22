Şanlıurfa'da traktör ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Şanlıurfa'da traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
İbrahim T. yönetimindeki 63 EF 467 plakalı traktör, merkez Eyyübiye ilçesi Kubacık Mahallesi yakınlarında Ali Kubacık'ın (20) kullandığı 63 ND 292 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kubacık, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan traktör sürücüsü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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