HABER

Şanlıurfa'da traktör ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 11:07 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da traktör ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Şanlıurfa'da traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İbrahim T. yönetimindeki 63 EF 467 plakalı traktör, merkez Eyyübiye ilçesi Kubacık Mahallesi yakınlarında Ali Kubacık'ın (20) kullandığı 63 ND 292 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kubacık, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan traktör sürücüsü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

PARTNERSpor ekranlarının en güzelleriSpor ekranlarının en güzelleri
Zonguldak'ta KPSS'ye girenlere sıkı aramaZonguldak'ta KPSS'ye girenlere sıkı arama
Atılan eşyalardan sokak hayvanlarına barınak yaptıAtılan eşyalardan sokak hayvanlarına barınak yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 ölü Eyyübiye Kaza Motosiklet Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Mısır'da bulunan lahitin içinden lağım suyu çıktı!

Mısır'da bulunan lahitin içinden lağım suyu çıktı!

KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek

KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek

Murat Boz üstsüz fotoğrafını paylaştı! Rekor kırdı!

Murat Boz üstsüz fotoğrafını paylaştı! Rekor kırdı!

Bikinili Beren Saat

Bikinili Beren Saat

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Adnan Oktar ile ilgili gündemi sarsacak rapor! İşte Oktar'ın dudak uçuklatan serveti...

Adnan Oktar ile ilgili gündemi sarsacak rapor! İşte Oktar'ın dudak uçuklatan serveti...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adıyaman'da aile katliamı! 5 kişiyi öldürdü

Adıyaman'da aile katliamı! 5 kişiyi öldürdü

Adnan Oktar'la ilgili yeni gelişme! Toplu tecavüzün şifresi ortaya çıktı: Tatlı yiyecek miyiz?

Adnan Oktar'la ilgili yeni gelişme! Toplu tecavüzün şifresi ortaya çıktı: Tatlı yiyecek miyiz?

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Korkunç kaza! Defalarca üzerinden geçtiler

Korkunç kaza! Defalarca üzerinden geçtiler

Aydın’da korkunç kaza! Kamyonette sıkışan iki kardeş acı içinde kurtarılmayı bekledi

Aydın’da korkunç kaza! Kamyonette sıkışan iki kardeş acı içinde kurtarılmayı bekledi

Adnan Oktar ile ilgili gündemi sarsacak rapor! İşte Oktar'ın dudak uçuklatan serveti...

Adnan Oktar ile ilgili gündemi sarsacak rapor! İşte Oktar'ın dudak uçuklatan serveti...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.