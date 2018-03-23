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Şanlıurfa’da trambus müjdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 14:10 | Son Güncelleme

Son 5 yılda nüfusu yüzde 25 oranında artan Şanlıurfa’da mevcut ulaşım sorununu aşmak için trambus projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarında sona gelindi.

Şanlıurfa’da trambus müjdesi

Son 5 yılda nüfusu yüzde 25 oranında artan Şanlıurfa’da mevcut ulaşım sorununu aşmak için trambus projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarında sona gelindi. Vatandaşların da tam destek verdiği trambus projesi için belirlenen ilk etabın kısa süre sonra halkın hizmetine sunulacağı belirtildi.
Günlük 190 bin kişinin ulaşımda toplu taşımayı tercih ettiği Şanlıurfa, kısa bir süre sonra Türkiye’nin sayılı şehirlerinde olan bir hizmete daha kavuşacak. Toplu taşımada Türkiye’nin en ucuz ve en kaliteli hizmetini vermesi nedeniyle ulusal ve uluslararası alanda 4 farklı dalda ödüle layık görülen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, mevcut ulaşım sorununu uzun vadeli çözmek amacıyla uygulamaya koyduğu trambüs projesinde sona doğru geldi. Toplu taşıma bazında toplam hat uzunluğu 844 kilometre olan Şanlıurfa’da yoğunluğun en fazla yaşandığı Abide, Balıklıgöl güzergahı üzerinde vatandaşlara daha kaliteli ve refah yolculuk yaptırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, 7 kilometreyi kapsayan alandaki çalışmalarında son rötuşlarını yapıyor.
Yeni nesil toplu taşıma sistemi ile ulaşımda yüzde 70 tasarruf sağlayan trambüs sistemi aynı zamanda çevreye duyarlılığı ve gürültü kirliliğine neden olmaması bakımından tarihi bölgelerin dokusunu da korumuş olacak.
Projeye vatandaşlardan tam destek
Yapılan proje kapsamında Tarihi Hanlar bölgesi, Balıklıgöl, Şanlıurfa Müzesi, Divanyolu Caddesi, Kapaklı Pasajı ve Atatürk Bulvarı güzergahında yer alan birinci etap çalışmaları kapsamında trambüs duraklarının oluşturulduğu bölgelerde enerji nakil hatlarının yapımı gerçekleştirildi.
Yeni nesil tolu taşıma sistemine destek vererek Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Nihat Çiftçi’ye teşekkür eden vatandaşlar, “Yapılan projenin trafiği rahatlatacağını biliyoruz. Bu tür projeleri şehrimize yakıştırıyoruz. Şehrimizde son yıllardaki değişim ve gelişim vatandaş olarak bizlere yansıyor ve bizleri çok sevindiriyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Şanlıurfa’da trambus müjdesi

Şanlıurfa’da trambus müjdesi

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