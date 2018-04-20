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Şanlıurfa’da turizm paneli düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 18:55 | Son Güncelleme

Harran Üniversitesi tarafından Şanlıurfa’da destinasyon yönetimi ve turizmle ilişkisi konulu bir panel düzenlendi.Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği tarafından Şanlıurfa’da destinasyon yönetimi ve turizmle ilişkisi konulu panel düzenlendi.

Şanlıurfa’da turizm paneli düzenlendi

Harran Üniversitesi tarafından Şanlıurfa’da destinasyon yönetimi ve turizmle ilişkisi konulu bir panel düzenlendi.
Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği tarafından Şanlıurfa’da destinasyon yönetimi ve turizmle ilişkisi konulu panel düzenlendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İl Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen panelde konuşan Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Zeki Doğan, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu olarak turizmde ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmek üzere sürekli olarak eğitim faaliyetlerini sürdürerek geleceği inşa edecek gençler için çaba sarf ettiklerini söyleyrerek, “Turizm, bugün ülkemiz adına en önemli sektörlerin başında gelmektedir. Siyasi, politik ve jeopolitik olumsuz etkilerin olmadığı durumlarda ekonomiyi ciddi anlamda katkılar sağlamaktadır. Turizm bölgesel ve ulusal olarak yalnızca ekonomik etkilerden oluşmamaktadır. Ekonominin yanı sıra sosyal ve kültürel etkiler ortaya koymaktadır. Turistik bölgelere gelen yerli ve yabancı turistler, bölgenin sosyolojik yapısını çeşitlendirmekte ve kültürel iletişimine hız kazandırmaktadır. Birbirleri arasında iletişim kuran bölge insanları ve turistler karşılıklı olarak kültürel deneyim kazanmaktadır” dedi.
Panele konuşmacı olarak katılan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özkan Tütüncü ise Şanlıurfa’nın destinasyon yönetiminin nasıl olması gerektiğini ve dikkat edilmesi gereken hususları katılımcılara anlattı. Panelde ayrıca, Şanlıurfa’da tarih yeniden canlandırılıyor projesinin takım lideri Mary McKeon ve İl Kültür Turizm Müdürü Aydın Aslan da birer konuşma yaparak turizme dikkat çekti.

Şanlıurfa’da turizm paneli düzenlendi

Şanlıurfa’da turizm paneli düzenlendi

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