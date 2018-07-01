Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde "ucuz ABD doları temin etme" vaadiyle dolandırıcılık yapan 6 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "ucuz ABD doları temin etme" vaadiyle dolandırıcılık yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında bir muhtar ile kendisini "bankacı" olarak tanıtan Suriye uyruklu kişinin de bulunduğu 6 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların "Suriye'deki iç savaştan kalan ABD dolarlarını ucuza temin etmeyi" vadettikleri kişilere, düşük kurdan 2-3 bin dolar vererek güvenlerini kazandıkları, ardından da daha büyük miktarlarda para alarak ortadan kayboldukları belirlendi.
Zanlıların 8 ayrı olayda yaklaşık 1 milyon 600 bin liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.
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