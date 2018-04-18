Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriyeli uyuşturucu satıcısının gözaltına alınma anı kameraya yansıdı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen "Suriyeli Oris" lakaplı A.M'yi takibe aldı.
Fiziki takibin yanı sıra MOBESE kameralarıyla da izlenen zanlının, Yeni Mahalle İstasyon Caddesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı an kameralara yansıdı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, A.M'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.
Zanlının gözaltına alınma anı MOBESE kameralarınca da kaydedildi.
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