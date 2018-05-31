Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 121 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Viranşehir ilçesi çıkışında bir minibüsü durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan minibüs, kısa süreli kovalamaca sonucu durduruldu.

Araçta yapılan aramada 121 kilogram esrar bulundu. Gözaltına alınan minibüsteki iki şüpheli, emniyete götürüldü.

