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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 15:09 | Son Güncelleme

Kovalamaca sonucu durdurulan minibüste 121 kilogram esrar bulundu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 121 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Viranşehir ilçesi çıkışında bir minibüsü durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan minibüs, kısa süreli kovalamaca sonucu durduruldu.

Araçta yapılan aramada 121 kilogram esrar bulundu. Gözaltına alınan minibüsteki iki şüpheli, emniyete götürüldü.

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121 kilgram esrar 2 şüpheli esrar operasyon Şanlıurfa Viranşehir

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