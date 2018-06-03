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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 16:23 | Son Güncelleme

İki otomobilde yapılan aramada, 93 kilogram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, 93 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine iki otomobili durdurdu.

Otomobillerde arama yapan ekipler, 93 kilogram esrar ele geçirdi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla otomobillerdeki 5 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 5 zanlı, ''Uyuşturucu madde ticareti'' yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
esrar operasyon tutuklama uyuşturucu

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