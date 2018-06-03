Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, 93 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine iki otomobili durdurdu.
Otomobillerde arama yapan ekipler, 93 kilogram esrar ele geçirdi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla otomobillerdeki 5 kişi gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 5 zanlı, ''Uyuşturucu madde ticareti'' yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.
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