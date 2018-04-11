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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda çatışma: 3 asker yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 18:22 | Son Güncelleme

Çatışmanın ardından 1'i yaralı olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda çıkan çatışmada, üç askerle bir şüpheli yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Harmanalan Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda askerlerin "teslim ol" çağrısında bulundukları şüpheliler, çağrılara uymayarak askerlerle çatıştı.

Çatışmada, üç asker yaralandı, şüphelilerden Resul E. (36) ağır yaralı olarak yakalandı.

Yaralı askerler ile şüpheli Resul E, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çatışma sırasında iki ayrı araçla olay yerinden kaçan beş şüpheli, jandarma ve polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler Sadık, Fethi, Ahmet, Hasan ve Yusuf E. işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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