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Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 13:01 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde üzerine televizyon düşen üç yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hayatti Harrani Mahallesi'ndeki evlerinde oyun oynadığı sırada üzerine televizyon düşen Elif Nur Mervan, ağır yaralandı.

Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan küçük kızın cenazesi, ailesine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk Şanlıurfa televizyon

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