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Şanlıurfa'da üzerlerine demir parçası düşen 3 işçi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 17:08 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da üzerlerine demir parçası düşen 3 işçi yaralandı

Şanlıurfa'da bir inşaatta üzerlerine demir parçası düşen 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesinin Sırrın Mahallesi'ndeki inşaatın birinci katında çalışan işçilerin üzerine demir parçası düştü.

Yaralanan yabancı uyruklu Ferhat Memedov ve Hedayi Yıldızsarov ile ismi henüz öğrenilemeyen bir işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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