Şanlıurfa’da yağmur sele döndü

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde sele döndü. Taşan sel suları nedeniyle çok sayıda ev ve ahır sular altında kaldı, bazı hayvanlar sel sularına kapıldı.
Şanlıurfa’da, öğleden sonra etkili olan sağanak yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi. 15 dakika süren yağış, kentin bazı mahallerinde sele dönüştü. Akpınar Mahallesinde taban suyunun yükselmesi nedeniyle bazı araç sürücüleri yolda mahsur kaldı. Tarlaların sular altında kaldığı yağışta bazı ev ve ahırlar da yağmur sularıyla doldu. Şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel sularına bazı hayvanların kapıldığı da öğrenildi.
Alaattin Saral yakalandı!
Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!
Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Rusya'dan bomba açıklama: ABD militanlara Tanf yakınlarında eğitim veriyor
ABD’nin en kanlı silahlı saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında gözleri doldu
İşte dünyanın en çok kazanan blogger'ı
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
Aldatılan kadın öyle bir intikam aldı ki...
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
23 yaşında 74 ülke gezdi! Güzel hostesin egzotik yaşamına tanık olun
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
Okuyucu Yorumları 0 yorum