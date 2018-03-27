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Şanlıurfa’da yeni bulvarların alt yapısı tamamlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 15:00 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Karaköprü ilçesinde başlayan yeni bulvar ve yol çalışmaları öncesinde kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj hat döşeme faaliyetlerine devam ediyor.ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, şehrin geleceği için alt yapıda yatırımlar yaparak kentin alt yapı sorunlarını giderip bu doğrultuda yeni yol çalışması yapılan alanlarda alt yapı hat döşeme çalışmalarını sürdürüyor.Şanlıurfa’nın tümünde alt yapıya yatırım yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Karaköprü İlçesinde başlayan yeni bulvar ve yol çalışmaları öncesinde kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj hat döşeme faaliyetlerine devam ediyor.Tüm birimlerle koordineli çalışılıyorŞanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan yeni bulvarlardan biri olan Çardaklıkaya Bulvarı için alt yapı çalışmalarını sürdüren ve tüm birimlerle koordineli çalışan ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, 3 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj hat döşeme çalışması hedefliyor.

Şanlıurfa’da yeni bulvarların alt yapısı tamamlanıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Karaköprü ilçesinde başlayan yeni bulvar ve yol çalışmaları öncesinde kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj hat döşeme faaliyetlerine devam ediyor.
ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, şehrin geleceği için alt yapıda yatırımlar yaparak kentin alt yapı sorunlarını giderip bu doğrultuda yeni yol çalışması yapılan alanlarda alt yapı hat döşeme çalışmalarını sürdürüyor.
Şanlıurfa’nın tümünde alt yapıya yatırım yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Karaköprü İlçesinde başlayan yeni bulvar ve yol çalışmaları öncesinde kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj hat döşeme faaliyetlerine devam ediyor.
Tüm birimlerle koordineli çalışılıyor
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan yeni bulvarlardan biri olan Çardaklıkaya Bulvarı için alt yapı çalışmalarını sürdüren ve tüm birimlerle koordineli çalışan ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, 3 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj hat döşeme çalışması hedefliyor. ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki teknik ekipler tarafından projeler sürdürülüyor.

Şanlıurfa’da yeni bulvarların alt yapısı tamamlanıyor

Şanlıurfa’da yeni bulvarların alt yapısı tamamlanıyor

Şanlıurfa’da yeni bulvarların alt yapısı tamamlanıyor

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