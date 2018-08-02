Şanlıurfa'da yolcu minibüsünün devrildiği kaza

Şanlıurfa'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralı sayası 21'ye yükseldi.
Kazada, sürücü Karaburç ile Yıldız Kurtlu (27), Rukiye Rehan İzgör, Hatice İzgör, İbrahim Sadri İzgör, Mustafa Kurtlu, Rima Hama (17), İbo Hanan (20), Vetha Çay (74), Rana Keleşoğlu (25), Sümeye Erva Kurtoğlu (2), Faruk Muhannet (28), Fatma Hama (16), İbrahim Halil İslam, Vedat Beytemur (25), Eyüp Karakeçili (29), İbrahim Kurtoğlu (31), Çiğdem Keleşoğlu (33), Zeki Kaya (30), Abdulkadir Esmeroğlu (36) ve Ahmet İzgör'ün (39) yaralandığı belirlendi.
Engin Karaburç yönetimindeki 63 N 6023 plakalı yolcu minibüsü, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Siverek karayolunun 20. kilometresinde devrilmişti.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırılmıştı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu açıklanmıştı.
Kazanın, minibüsün Siverek ilçesinden Şanlıurfa'ya yolcu taşırken meydana geldiği öğrenilmişti.
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