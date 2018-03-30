Şanlıurfa'da yürüyüş ve gösteri yasağı

Şanlıurfa Valiliği, kentte bir hafta boyunca her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinliklerin yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yasaklama kararının 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi uyarınca alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesine ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesine istinaden diğer illerden katılımlarla birlikte, 31 Mart 2018-6 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinlikler il merkezi ve tüm ilçelerde yasaklanmıştır."