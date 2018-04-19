Şanlıurfa'da zabıtadan işgaliye denetimi

Ali LEYLAK- ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'da Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentin simgesi olan Balıklıgöl'de bulunan işgalleri kaldırırken, 9 işyerine ceza uygulandı. Zabıta ekipleri, kentim simgesi olan Balıklıgöl'de bulunan işyeri ve kafeteryalarda kaldırım ve tretuvarlar üzerinde satışa sunulan ürünlerin yanı sıra masa, sandalye, şemsiye gibi malzemelerin kaldırılması yönünde çevik kuvvet ekibiyle birlikte denetim yaptı. Yapılan denetimlerde daha önceden işgal yaptıkları için yazılı olarak uyarılan 9 işyeri hakkında ceza uygulandı. İşgal olan alanda bulunan masa ve sandalyeler bulunduğu yerden kaldırıldı. Ekipler, bazı işyerleri ise işgaller konusunda sözlü ve yazılı uyarıda bulundu. Yapılan düzenleme Balıklıgöl'ü gezen vatandaşlar tarafından memnuniyetle karışlandı.
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