Şanlıurfa'da zincirleme kaza 3 yaralı

Şanlıurfa'da üst geçidin altında 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Akabe Mahallesindeki üst geçidin altında meydana geldi. Kent merkezinden Evren Sanayi Sitesi yönüne ilerleyen sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 63 DZ 3608 ile 34 FJ 9476 plakalı otomobiller, un yüklü 27 AV 294 plakalı kamyonet ve 38 ZT 439 plakalı çekici çarpıştı. Zircirleme kazada isimleri öğrenilemeyen3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, araçların çekicilerle otoparka götürüldü.