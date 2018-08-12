Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Reşit K'nin kullandığı 27 Y 9129 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 48'inci kilometresinde dönmek için manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen Suriyeli Ahmet A. yönetimindeki 63 MA 628 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 27 Y 9129 plakalı araç, Salih E. idaresindeki plakasız motosiklete çarptı.
Kazada yaralanan sürücüler ile Fatmanur K, Elif K. ile Salih E, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İstanbul Pendik'teki infaz kamerada! Ayaklarını bağlayıp 4. kattan aşağı attılar
Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu
Mahallede meydan muharebesi! Ortalık savaş alanına döndü
Muharrem İnce delegelerle bir araya geldi
Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı
Son dakika! İngiltere Manchester'da karnavala silahlı saldırı: 10 kişi yaralı
Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi
Beyaz Saray'ı sarsan iddia! Trump, sus payı olarak aylık 15 bin dolar teklif etti
Suyun kenarında bunu yaptı
Resmi Gazete'de yayımlandı! 75 bin öğrenci ilk kez özel okul teşviği alacak!
Gaziantep'te gece yarısı dehşet! Tüfekle dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi de...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum