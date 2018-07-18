Şanlıurfa'daki doktora darp

"Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Polikliniğe 4 yaşında bir kız çocuğu ailesiyle başvurmuş. Yapılan fiziki muayenesi sonrası tetkikleri istenmiş ve biyokimya laboratuvarında tetkikleri çalışılmaya başlanmış. Yapılan fizik muayenesinde hayatı tehdit edecek menenjit gibi bir bulguya rastlanmadığı tespit edildikten sonra hastaya gerekli tıbbi müdahale damar yolundan sıvı ve antibiyotik desteği, ateş düşürücü uygulanmaya başlanmış. Tedavisi halen devam etmekteyken hastanın babası tarafından çocuk acil polikliniği önünde Dr. Ahmet Yalçın'a öncesinde sözlü saldırı daha sonra da filli saldırı düzenlemiştir. Yaklaşık 10 kilogram ağırlığındaki taşı doktorumuza fırlatmış, hekimin eliyle kendisini koruması üzerine ikinci defa taşla kafasına vurmuştur. Kafatası kırılan arkadaşımız ameliyata alınmış ve hala yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir."

Dün gece hastanenin acil servisinde görevli doktorun hasta yakını tarafından darbedildiğini hatırlatan Altay, şöyle konuştu:

Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Akif Altay, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının bir canı kurtarmak ve bir acıyı dindirmek amacıyla 365 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermeye çalıştığını söyledi.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bahçesinde toplanan, aralarında Sağlık-Sen Şanlıurfa Şubesi ve Şanlıurfa Tabip Odası üyeleri ile hastane çalışanlarının da bulunduğu grup, pankart açarak saldırıyı kınadı.

Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşları ve sendikalar, doktorun acil serviste bir hasta yakını tarafından başına taşla vurularak darbedilmesini protesto etti.

Altay, saldırıyı gerçekleştiren kişinin cezalandırılmasını beklediklerini vurgulayarak "Sağlıkta şiddete sıfır tolerans uygulaması ve şiddete başvuranların en ağır şekilde ve caydırıcı cezalarla cezalandırılmasını başta hekimler olarak tüm sağlık çalışanları olarak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından, zanlı A.K'nin yakınları, olayda kendilerinin mağdur olduğunu iddia ederek yetkililerle görüştü.

Sağlık-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Dr. Faruk Günak da yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan saldırıyı kınadıklarını belirtti. Hekimliğin kutsal bir meslek olduğuna dikkati çeken Günak, zanlının en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini aktardı.

Öte yandan, başta Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık olmak üzere birçok kişi de sosyal medya hesaplarından olaya tepki gösterdi. Vatandaşların üzüntülerini dile getirdiği söz konusu olay Twitter'da "artıkyeter" etiketiyle "Türkiye trend topic" listesinde yer aldı.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Servisinde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, hasta yakını A.K. tarafından başına taşla vurularak yaralanmıştı. İlk müdahalesi acil serviste yapılarak ameliyata alınan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

