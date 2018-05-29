Şanlıurfa'daki engelli gencin ölümünde ihmal iddiası

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde götürüldüğü hastaneden, serum verilerek evine gönderildiği ileri sürülen spastik engelli gencin ölümüne ilişkin ihmal iddiaları üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, basın yayın organlarında "Engelli genç ihmal kurbanı oldu” başlığı ile haberler yayımlandığı anımsatıldı.

Haberler üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından olayla ilgili inceleme başlatılmıştır. İnceleme neticesinde ihmal ya da kusuru olanlar hakkında gerekli işlemler uygulanarak kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

Birecik ilçesine bağlı Ekenek Mahallesi'nde yaşayan 20 yaşındaki spastik engelli Veysi Demir'in önceki gün Birecik Devlet Hastanesi'nde ihmal sonucu öldüğü iddia edilmişti.

