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Şanlıurfa'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 18:17 | Son Güncelleme

Örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan 6 sanığa, 2 yıl 3 ay 15 gün ile 9 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası verildi. 3 sanık tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye edildi

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 6 sanığa 2 yıl 3 ay 15 gün ile 9 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla tutuklu yargılanan daha önce meslekten ihraç edilen eski polisler M.Ö, B.K, G.Ç, M.G, U.A. ve B.K. ile yakınları ve avukatları katıldı.

Sanıklar son savunmalarında suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünde, sanıkların terör örgütüne yardım ettiklerini ve bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığını belirtti.Savcı, kuvvetli delil durumu dikkate alınarak sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan M.Ö ile B.K'ya 9 yıl, G.Ç'ye ise 9 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

M.G'ye 2 yıl 6 ay, U.A'ya 3 yıl 9 ay ve B.K'ya ise 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası veren heyet, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyelerine hükmetti.

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