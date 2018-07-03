Şanlıurfa'daki FETÖ/PDY davasında karar

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 6 sanığa 2 yıl 3 ay 15 gün ile 9 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası verildi.
Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla tutuklu yargılanan daha önce meslekten ihraç edilen eski polisler M.Ö, B.K, G.Ç, M.G, U.A. ve B.K. ile yakınları ve avukatları katıldı.
Sanıklar son savunmalarında suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünde, sanıkların terör örgütüne yardım ettiklerini ve bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığını belirtti.Savcı, kuvvetli delil durumu dikkate alınarak sanıkların cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan M.Ö ile B.K'ya 9 yıl, G.Ç'ye ise 9 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
M.G'ye 2 yıl 6 ay, U.A'ya 3 yıl 9 ay ve B.K'ya ise 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası veren heyet, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyelerine hükmetti.
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