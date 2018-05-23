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Şanlıurfa'daki iş merkezi yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 12:36 | Son Güncelleme

Belediye ekipleri, 10'dan fazla iş yerinin tamamen yandığı, çoğunun da zarar gördüğü iş merkezinde temizlik çalışmalarına başladı

Şanlıurfa'da çıkan yangın sonucu büyük hasar gören iş merkezinde temizlik çalışması başlatıldı.

Sarayönü Caddesi'nde yaklaşık 100 işletmenin faaliyet gösterdiği Dünya İş Merkezi'nde çıkan yangının ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı.

İş yerlerine gelen vatandaşlar, ortaya çıkan manzara karşısında büyük üzüntü yaşarken, bazı iş yeri sahipleri yangından kurtarılan eşyalarını başka yerlere taşıdı.

Yangın nedeniyle 10'u aşkın iş yerinin tamamen yandığı, 20'ye yakının da zarar gördüğü iş merkezinde belediye ekipleri de temizlik çalışması başlattı.

İş yerindeki esnaflardan Abdulkadir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle merkezdeki 3 iş yerinde büyük hasar meydana geldiğini söyledi.

Yangının elektrik kontağından çıktığını iddia eden Yılmaz, "Yangın esnafı mağdur etti, esnafın büyük bir zararı var. En az 13-15 iş yeri yandı, yaklaşık 20 iş yeri de zarar gördü. Çok yıkıcı bir yangın meydana geldi. Bu bizim için bir felaket gibi oldu. Biz yetkililerin bize yardım etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Yakup Yıldırım da iş merkezinde büyük hasar meydana geldiğini, yetkililerle iş yerlerini tekrar onarmaya çalıştıklarını belirterek, "Devletimiz yapılması gerekeni yapmaya çalışıyor, biz de yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz." dedi.

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