Şanlıurfa'daki silahlı kavga

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde amca çocukları oldukları belirtilen iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geçen hafta ilçenin Yenişehir Mahallesi'nde yaşanan silahlı kavganın ardından olay yerinden kaçan 12 şüpheliyi, Adıyaman ve Elazığ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı.
Şanlıurfa'ya getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler "kasten adam öldürmek" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Viranşehir ilçesinde amca çocukları oldukları belirtilen iki grup arasında 25 Mayıs'ta çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.
Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi
Son dakika! CHP heyeti Yunanistan'a alınmadı
Eskişehir'de lağım fareleri mahalleliyi canından bezdirdi! Kadınlar belediyeye koştu...
Nagehan Alçı paylaşımları Twitter'ı salladı
ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oramiral Harry Harris ülkesine yönelik en büyük tehdidi açıkladı
Herkesin gözü önünde teşhir etmişti! Utandıran görüntüler ortaya çıktı
Pakistan sıcaktan kavruluyor: 44 derece
Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması
Donald Trump ile ilgili flaş iddia: Yanlışlıkla ABD'nin sırlarını ifşa etti
WhatsApp'ta bir dönemin sonu! Artık herkes kullanamayacak: Yaş sınırı geliyor
Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin
Okuyucu Yorumları 0 yorum