Şanlıurfa'daki silahlı kavga

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde amca çocukları oldukları belirtilen iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geçen hafta ilçenin Yenişehir Mahallesi'nde yaşanan silahlı kavganın ardından olay yerinden kaçan 12 şüpheliyi, Adıyaman ve Elazığ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Şanlıurfa'ya getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler "kasten adam öldürmek" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Viranşehir ilçesinde amca çocukları oldukları belirtilen iki grup arasında 25 Mayıs'ta çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

