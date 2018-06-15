Şanlıurfa'daki silahlı kavga

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde önceki gün çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün ilçenin Damlasu Mahallesi'ndeki silahlı kavgada ağır yaralı olarak Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Biliz (24) ile Hasan Bağatekin (24) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından Biliz ve Bağatekin'in cenazeleri, yakınlarına teslim edildi.

Bu arada aynı kavgada yaralanan Hamit Bağatekin'in (15) ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Önceki gün Harran ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı.

