Şanlıurfa'daki terör saldırılarına ilişkin dava

Şanlıurfa'da, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nin acil servisinde görevli iki polis memurunun şehit edilmesi ilişkin davada, iki sanığa üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 16'şar yıl hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Erdal Dağhan ve Mahmut Tutal ile avukatları katıldı.

Mahkeme başkanının sanıklara atılı suçları ve haklarını hatırlatmasının ardından, terör saldırısı sırasında tesadüfen Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde bulunan polis memuru Mehmet Güler tanık olarak dinlendi.

Saldırının, polis aracının hastaneden çıkışı sırasında meydana geldiğini belirten Güler, çıkan çatışma sırasında kaçan saldırganların, mermileri bitinceye kadar ateş etmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Çatışma sonrası meslektaşlarından, sağ ön koltukta oturan Fatih Kılbey'in hareketsiz halde olduğunu söyleyen Güler, şoför Tanju Sakarya'nın ise ağır yaralı olmasına rağmen arabadan inerek hastaneye ulaşmaya çalıştığını anlattı.

Sanık avukatları da müvekkillerine yönelik suçlamaları reddederek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti sanıklara, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile "kasten adam öldürmek" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 16'şar yıl hapis cezası verdi.

Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nin acil servisi çıkışında, 28 Ağustos 2015'te, polis memurları Tanju Sakarya ve Fatih Kılbey, araçlarında uğradıkları silahlı saldırıda şehit olmuştu.

