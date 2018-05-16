HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Şanlıurfa'daki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 01:23 | Son Güncelleme

Valilik: - "Gerçekleştirilen hain saldırıda hafif yaralanan iki askerimiz, Halfeti Devlet Hastanesinde tedavi edilmiş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" - Yukarı Göklü Karakolu önünde toplanan çok sayıda vatandaş, Türk bayrakları açarak tekbir getirdi ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı

Şanlıurfa Valiliği, Halfeti ilçesindeki terör saldırısı sonucu yaralanan 2 askerin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yukarı Göklü Karakoluna saat 22.00 sularında bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda 2 askerin yaralandığı anımsatılan açıklamada, "Gerçekleştirilen hain saldırıda hafif yaralanan iki askerimiz, Halfeti Devlet Hastanesinde tedavi edilmiş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Saldırının ardından, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, olayın yaşandığı Yukarı Göklü Karakolu önünde toplanan aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda vatandaş, Türk bayrakları açarak tekbir getirdi ve "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Halfeti Kaymakamı Şeref Albayrak da karakolda incelemelerde bulunarak vatandaşlarla görüştü.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Halfeti Halfeti Kaymakam Şeref Albayrak terör saldırısı Türk bayrakları

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Başbakan Yıldırım: Cumhurbaşkanımız Filistin konusunda duruşunu ortaya koydu

Başbakan Yıldırım: Cumhurbaşkanımız Filistin konusunda duruşunu ortaya koydu

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

Bursa'da AK Partili belediye meclis üyesi Fehmi Kulaber'e silahlı saldırı!

Bursa'da AK Partili belediye meclis üyesi Fehmi Kulaber'e silahlı saldırı!

ABD'den sonra Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak

ABD'den sonra Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.