Şanlıurfa'daki terör saldırısı

Şanlıurfa Valiliği, Halfeti ilçesindeki terör saldırısı sonucu yaralanan 2 askerin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yukarı Göklü Karakoluna saat 22.00 sularında bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.
Saldırıda 2 askerin yaralandığı anımsatılan açıklamada, "Gerçekleştirilen hain saldırıda hafif yaralanan iki askerimiz, Halfeti Devlet Hastanesinde tedavi edilmiş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Saldırının ardından, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.
Öte yandan, olayın yaşandığı Yukarı Göklü Karakolu önünde toplanan aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda vatandaş, Türk bayrakları açarak tekbir getirdi ve "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.
Halfeti Kaymakamı Şeref Albayrak da karakolda incelemelerde bulunarak vatandaşlarla görüştü.
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