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Şanlıurfa'daki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 02:19 | Son Güncelleme

Vali Abdullah Erin: - "3-5 çakal bu milletin beraberliğine ve ilerlemesine sekte vuramayacaklar. Artık bunu anlasınlar"

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Halfeti ilçesinde iki askerin yaralandığı terör saldırısına ilişkin, "3-5 çakal bu milletin beraberliğine ve ilerlemesine sekte vuramayacaklar. Artık bunu anlasınlar." dedi.

Erin, Halfeti Jandarma Komutanlığına bağlı Yukarı Göklü Karakolundaki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda iki askerin hafif yaralandığının hatırlatan Erin, Türk ve Kürt halkının her zaman terör örgütünün karşısında durduğunu vurguladı.

Terör örgütünün yaptığının hesabını mutlaka vereceğini belirten Erin, "3-5 çakal bu milletin beraberliğine ve ilerlemesine sekte vuramayacaklar. Artık bunu anlasınlar. Halkımız müsterih olsun. Devletimize, polisimize askerimize güvenin, bunun sorumlularını bulup önünüze koyacağımızdan emin olun." diye konuştu.

Halfeti Kaymakamı Şeref Albayrak da ilçe halkının hiçbir zaman teröre prim vermediğine dikkati çekerek, karakola gelip güvenlik güçlerine destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Şanlıurfa'daki terör saldırısı

- Vali Abdullah Erin: - "3-5 çakal bu milletin beraberliğine ve ilerlemesine sekte vuramayacaklar. Artık bunu anlasınlar"

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Şanlıurfa'daki terör saldırısı

Şanlıurfa'daki terör saldırısı
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Şanlıurfa'daki terör saldırısı

Şanlıurfa'daki terör saldırısı
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Şanlıurfa'daki terör saldırısı

Şanlıurfa'daki terör saldırısı
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Şanlıurfa'daki terör saldırısı

Şanlıurfa'daki terör saldırısı
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Şanlıurfa'daki terör saldırısı

Şanlıurfa'daki terör saldırısı
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Şanlıurfa'daki terör saldırısı

Şanlıurfa'daki terör saldırısı
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Şanlıurfa'daki terör saldırısı

Şanlıurfa'daki terör saldırısı
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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Erin Halfeti Şanlıurfa terör

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