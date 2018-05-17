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Şanlıurfa'daki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 16:58 | Son Güncelleme

Halfeti ilçesinde jandarma karakoluna düzenlenen roketli saldırıyla ilgili 19 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde jandarma karakoluna düzenlenen roketli saldırıyla ilgili 19 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yukarı Göklü Karakoluna düzenlenen roketli saldırının ardından yürütülen soruşturma kapsamında Birecik, Bozova ve Halfeti ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda saldırıyla ilişkilileri olduğu değerlendirilen 19 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yukarı Göklü Jandarma Karakoluna 15 Mayıs'ta gece saatlerinde bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlenmiş, saldırıda 2 asker hafif yaralanmıştı.

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