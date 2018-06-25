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Şanlıurfa'daki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 21:02 | Son Güncelleme

Halfeti ilçesinde jandarma karakoluna düzenlenen roketli saldırıyla ilgili terör örgütü PKK/PYD üyesi 3 kişi yakalandı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde jandarma karakoluna düzenlenen roketli saldırıyla ilgili terör örgütü PKK/PYD üyesi 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, olayın ardından Van Jandarma Komutanlığı Kriminal Laboratuarına gönderilen el svapları incelemesi sonucunda, M.Ş (38), Ş.Ş (25) ve M.E (17) isimli şahısların alınan el svaplarında Halfeti'ye bağlı Yukarıgöklü Jandarma Karakol Komutanlığına atılan roket mühimmatının barut artığı belirlendi.

Terör örgütü PKK/PYD üyesi zanlılar M.Ş, Ş.Ş. Halfeti'de, M.E. ise Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yukarı Göklü Jandarma Karakoluna 15 Mayıs'ta gece saatlerinde bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlenmiş, saldırıda 2 asker hafif yaralanmış, olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişi adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Halfeti Jandarma Şanlıurfa Yukarı Göklü Karakolu

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