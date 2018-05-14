Şanlıurfa'daki trafik kazası

Şanlıurfa'da dün trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Şanlıurfa-Viranşehir karayolunun Dağyanı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su dolu çukura devrilen otomobilde hayatını kaybeden Mehmet (67) ve eşi Ayşe (54) ile çocukları Ali (18) ve Remziye İrgin'in (24) otopsi işlemleri tamamlandı.

Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından cenazeler, yakınlarına teslim edildi.

Kazada yaralanan ailenin diğer fertleri Vedat (25), Nuran (28) ve Erkan İrgin'in (19) tedavisi, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde sürüyor.

Kazada hayatını kaybedenlerin Siverek ilçesine bağlı Ortataş Mahallesi'nde toprağa verilecekleri öğrenildi.

- "Diğerlerinin de durumu sıkıntılı"

Ayşe İrgin'in ağabeyi Hasan Susambul, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'ya akraba ziyaretine giden ailenin, eve dönüş yolunda kaza yaptığını belirtti.

Yağmur nedeniyle otomobilin devrildiği bölgede göllenme olduğunu dile getiren Susambul, "O bölgede göllenme hiç mi kontrol edilmedi? Kaç defadır kaza oluyor. 4 can, öyle kolay bir şey değil. Allah herkese sabır versin. Aile 7 kişi, tamamı da kazadan etkilenmiştir. Aileden başka kimse yok. Diğerlerinin durumu da sıkıntılı." şeklinde konuştu.

Vedat İrgin yönetimindeki 16 F 9996 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Viranşehir karayolunun Dağyanı mevkisinde yol kenarındaki su dolu çukura devrilmişti. Kazada otomobilde bulunan Mehmet, eşi Ayşe ve çocukları Ali ile Remziye İrgin hayatını kaybetmiş, sürücü ile Nuran ve Erkan İrgin ise yaralanmıştı.

