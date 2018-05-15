Şanlıurfa'daki trafik kazası

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde önceki gün aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ölenlerin sayısı 6'ya çıktı.
Yol kenarındaki su dolu çukura devrilen otomobilde bulunan Erkan İrgin (19), tedavi gördüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından İrgin'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi.
İrgin'in cenazesinin Siverek ilçesine bağlı Ortataş Mahallesi'nde diğer aile fertlerinin yanına defnedileceği öğrenildi.
Kazada yaralanan, ailenin geriye kalan tek çocuğu olan Nuran İrgin'in (28) tedavisi ise Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.
Vedat İrgin yönetimindeki 16 F 9996 plakalı otomobil, önceki gün Şanlıurfa-Viranşehir karayolunun Dağyanı mevkisinde yol kenarındaki su dolu çukura devrilmişti. Kazada otomobilde bulunan baba Mehmet, eşi Ayşe ve çocukları Ali, Remziye ve Vedat İrgin hayatını kaybetmiş, Nuran ve Erkan İrgin ise yaralanmıştı.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'
Gümüşhane Üniversitesi laboratuvarında patlama: 1 öğrenci yaralandı
TBMM'de 3 partiden İsrail'in katliamına karşı ortak bildiri! HDP imza vermedi
İsrail'in Belçika Büyükelçisi'nden skandal sözler: Filistin'de öldürdüğümüz herkes teröristti
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım
Canlı yayında nesli tükenen hayvanları yiyordu! Ünlü Youtuber tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı
İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir
Fitness modeli Jen Selter bu kez İstanbul'da
Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma! 1 ölü, 1 yaralı
Okuyucu Yorumları 0 yorum