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Şanlıurfa'daki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 18:04 | Son Güncelleme

Viranşehir ilçesinde aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde önceki gün aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ölenlerin sayısı 6'ya çıktı.

Yol kenarındaki su dolu çukura devrilen otomobilde bulunan Erkan İrgin (19), tedavi gördüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından İrgin'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

İrgin'in cenazesinin Siverek ilçesine bağlı Ortataş Mahallesi'nde diğer aile fertlerinin yanına defnedileceği öğrenildi.

Kazada yaralanan, ailenin geriye kalan tek çocuğu olan Nuran İrgin'in (28) tedavisi ise Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

Vedat İrgin yönetimindeki 16 F 9996 plakalı otomobil, önceki gün Şanlıurfa-Viranşehir karayolunun Dağyanı mevkisinde yol kenarındaki su dolu çukura devrilmişti. Kazada otomobilde bulunan baba Mehmet, eşi Ayşe ve çocukları Ali, Remziye ve Vedat İrgin hayatını kaybetmiş, Nuran ve Erkan İrgin ise yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza ölüm Şanlıurfa Viranşehir

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