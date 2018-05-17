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Şanlıurfa'daki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 16:46 | Son Güncelleme

Viranşehir ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybetttiği trafik kazasında ailenin yaralı son ferdi de kurtarılamadı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen kazada son yaralının da hayatını kaybetmesiyle aynı aileden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Yol kenarındaki su dolu çukura devrilen otomobilde bulunanlardan Nuran İrgin (28), tedavi gördüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından İrgin'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

İrgin'in cenazesinin Siverek ilçesine bağlı Ortataş Mahallesi'nde diğer aile fertlerinin yanına defnedileceği öğrenildi.

Vedat İrgin yönetimindeki 16 F 9996 plakalı otomobil, 13 Mayıs'ta Şanlıurfa-Viranşehir karayolunun Dağyanı mevkisinde yol kenarındaki su dolu çukura devrilmişti. Otomobilde bulunan baba Mehmet, eşi Ayşe ve çocukları Ali, Remziye, Vedat ve Erkan İrgin hayatını kaybetmiş, Nuran İrgin ise yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa trafik kazası Viranşehir

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