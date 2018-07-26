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Şanlıurfa'dan Adıyaman'a "çiğ" köfte tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 20:40 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Adıyaman'ın etsiz çiğ köfteyi coğrafi işaret olarak tescillenmesini mahkemeye taşıyacak

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) İbrahim Halil Peltek, Adıyaman'ın etsiz çiğ köfteyi coğrafi işaret olarak tescillenmesini, mahkemeye taşıyacaklarını bildirdi.

ŞUTSO Başkanı Peltek, yaptığı yazılı açıklamada, çiğ köfteye, 30 Haziran 2008'de Şanlıurfa adına coğrafi işaret belgesi alındığını anımsattı.

Şanlıurfa adına tescil edilmiş bir ürünün yeniden tescil edilmesinin doğru olmadığını belirten Peltek, şunları kaydetti:

"Çiğ köfte bizim tescilli ürünümüzdür. Coğrafi işareti belgesi ilimize tescil edilmiştir. Bu belgelerle Adıyaman'ın başvurusuna itiraz ettik. Ancak bu itirazımız, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından olumsuz değerlendirildi. Çiğ köftenin 'çiğ' kelimesiyle başlama nedeni etin çiğ olarak yoğrulmasıdır. Çiğ köfte, Şanlıurfa adına 2008'de kurumumuz tarafından tescil edilmiştir. Türk Patent ve Marka Kurumu bu tescili 'etli çiğ köfte' olarak değerlendirmiş. 'Etsiz çiğ köfte' tescilini ise Adıyaman'a vermiştir. Yarın başka bir ilimiz de bibersiz ya da tuzsuz çiğ köfte tescili için başvuruda bulunursa bu kez tescili o şehre mi verecek."

Konuyu gerekirse mahkemeye taşıyacaklarını ve bunun takipçisi olacaklarını bildiren Peltek, "Şanlıurfa'nın değerlerini savunmak ve korumak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İlgili makamlarda bunu değerlendireceğiz. Türk Patent ve Marka Kurumuna gerekli itirazları yapmış bulunmaktayız. Medeniyetlere başkentlik yapan tarihin en eski şehrinin değerlerini kimseye vermeye niyetimiz yok." ifadelerini kullandı.

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