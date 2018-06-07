Şanlıurfa'dan Afrin'e insani yardım

Şanlıurfa'da temin edilen 5 tır insani yardım malzemesi, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Suriye'nin Afrin bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliğiyle temin edilen yardım malzemelerini taşıyan tırların uğurlanması dolayısıyla Yenice Mahallesi'ndeki deponun bahçesinde tören düzenlendi.

Platform Başkanı Osman Gerem, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendi ülkesinde savaşla, zulümle, açlıkla imtihan edilen Suriyeli kardeşlerinin gönlüne sevinç, sofralarına bereket olacak iyilik tırlarının yola çıktığını söyledi.

Tırların gönderilmesinde kendilerine yardımcı olan Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye Belediyesi, Karaköprü Belediyesi, Haliliye Belediyesi ve İl Müftülüğüne teşekkür eden Gerem, "Bu güzellikleri bu kardeşlerimizle bir kez daha paylaşmanın sevincini yaşıyoruz. Rabb'im oradaki kardeşlerimizin imtihanını kolay eylesin, bu zulüm ve katliamdan kurtarsın inşallah." diye konuştu.

Şanlıurfa Gazeteciler Birliği Başkanı Veysel Polat da Şanlıurfa'da misafir olarak ağırladıkları 500 bin Suriyeli kardeşleriyle ekmeklerini paylaştıklarını ifade etti.

Şanlıurfa'da Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde yardım kuruluşlarının sınırın diğer tarafındaki mazlum insanlara elinden geldiği kadar yardımcı olduğuna değinen Polat, dünyanın her tarafında zor durumdaki insanlara Şanlıurfa halkının yardımda bulunmaya çalıştığını anlattı.

İl Müftüsü İhsan Açık'ın yaptığı duanın ardından yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Suriye'ye uğurlandı.

