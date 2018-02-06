Şanlıurfa’dan Zeytin Dalı Harekatı’na takviye kuvvet

Şanlıurfa’dan yola çıkan çok sayıda askeri araç, Zeytin Dalı Harekatı’nın devam ettiği bölgelere gitti.
Şanlıurfa 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığından hareket eden çok sayıda askeri araç, Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı için Kilis ve Hatay’a doğru gitti. Araçların içerisinde destek malzemesi ve askeri personel bulunduğu belirtildi.
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