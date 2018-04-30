Şanlıurfalı 43 öğrenci İstanbul'da ağırlanıyor

"Daha önce 'Eğitim İçin Her Şey' projesi kapsamında ziyaret ettiğimiz okullarda öğrencilere İstanbul'u görüp görmediklerini sormuştuk ve çoğu öğrenci İstanbul'u daha önce hiç görmediğini söylemişti. İstanbul'da en çok nereyi görmek isterdiniz diye sorduğumuzda ise Boğaz'ı görmek istediklerini öğrendik. Sonrasında öğretmenleriyle de görüşerek 50 kişilik bir İstanbul ziyareti organize ettik. Gelen öğrencilerimiz, üniversiteye hazırlanan ve lisans eğitimi için Türkiye'nin büyük illerine gitmek isteyen çocuklarımız. Biz de bu aşamada, bu pırıl pırıl gençlerin hayallerini gerçekleştirebilmek, onların hayatlarına dokunabilmek ve hayalini kurdukları İstanbul'u onlara tanıtabilmiş olmanın paha biçilmez mutluluğunu yaşıyoruz."

Öğrencilerin unutamayacağı bir ziyaret deneyimi yaşamaları için büyük çaba sarf ettiklerine işaret eden Palamut, sözlerini şöyle sürdürdü:

CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında gerçekleştirilen kültürel gezide öğrencilerin hayatına dokunduklarını belirterek, onların hayatına katkı sunacak bu ziyaretten memnuniyet duyduğunu anlattı.

İlk kez İstanbul'a gelen öğrenciler, Sultanahmet, Ayasofya Camisi, Topkapı Sarayı ve Yerebatan Sarnıcı'nı ziyaret etti.

İSTANBUL (AA) - Yerli yazılım firması CPM ve Rabve Vakfı'nca hayata geçirilen "Eğitim İçin Her Şey" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şanlıurfa'dan gelen 43 öğrenci ve 7 öğretmen İstanbul'u geziyor.

"Uçağa binmeyen, İstanbul'u bilmeyen, denizi görmeyen çocuklarımızın bütün bunları deneyimlemelerini istedik. Ayrıca Şanlıurfa'dan gelmiş ve İstanbul'da farklı üniversitelerde okuyan öğrencilerle buluşturup, onlarla sohbet etmelerini istiyoruz. Bu sohbetler sonucunda da başarmanın zor olduğunu fakat imkansız olmadığını öğrencilerimize göstermek istedik. Bu anlamda büyükleriyle yapacakları sohbetler, muhakkak ki çocuklarımız için farklı ufuklar açacaktır. Amacımız öğrencilerimizin ufuklarını açıp, fiziki ve ekonomik desteğin yanında kültürel ve içsel olarak daha rahat bir gelişim sağlayıp, geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlamak."

İstanbul'a ilk defa gelen çocukların heyecanını paylaştıklarını vurgulayan Topçuoğlu, şunları kaydetti:

Rabve Vakfı Genel Koordinatörü Ahmet Topçuoğlu ise Şanlıurfa'nın Suruç ve Hilvan ilçelerinden gelen öğrencilerin İstanbul'u çok sevdiklerini dile getirerek, bu gezinin 8. sınıf öğrencilerine de sınav öncesinde motivasyon sağladığını anlattı.

Topçuoğlu, "Eğitim İçin Her Şey" adlı projede 5 senedir devam eden çalışmalar kapsamında, 250 okula ve 100 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, kültürel aktiviteleri de devam ettireceklerini söyledi.

- İstanbul programı

"Eğitim İçin Her Şey" projesi kapsamında 43 öğrenci ve 7 öğretmen, Şanlıurfa'dan uçakla İstanbul'a geldi.

Programın ikinci gününde Büyükada'ya giderek piknik yapacak olan öğrenciler, buradaki etkinliklerle vakit geçirecek, ardından Boğaz turuna katılacak.

Ziyaretin üçüncü gününde ise öğrenciler, Emirgan turu sonrasında Rahmi Koç Müzesi ve Miniatürk'ü görecek. Ayrıca "Eğitim İçin Her Şey" projesi kapsamında burs kazanarak Suruç'tan İstanbul'a eğitim için gelen öğrencilerle buluşup, sohbet edecek.

