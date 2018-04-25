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Şanlıurfalı çocuklar dinozorların dünyasına yolculuğa çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 13:41 | Son Güncelleme

Şanlıurfalı çocuklar, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde dinozorların gizemli dünyası ile buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.Düzenlediği sanatsal, kültürel ve sosyal faaliyetlerle özel günlere ayrı bir anlam katan Piazza AVM’nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirdiği “Dino Mania Dinozorlar Dünyası” etkinliği çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Şanlıurfalı çocuklar dinozorların dünyasına yolculuğa çıkıyor

Şanlıurfalı çocuklar, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde dinozorların gizemli dünyası ile buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.
Düzenlediği sanatsal, kültürel ve sosyal faaliyetlerle özel günlere ayrı bir anlam katan Piazza AVM’nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirdiği “Dino Mania Dinozorlar Dünyası” etkinliği çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşattı. 23 - 27 Nisan tarihleri arasında, saat 14.00’den 19.00’a kadar her yarım saatte bir seanslar halinde gerçekleşen aktivitede çocuklar, hayvanlar aleminin en merak edilen türlerinden birisi olan dinozorların dünyasında yolculuğa çıkıyor. Çocukların aileleriyle birlikte ücretsiz yararlandığı etkinliğe katılanlar dinozorların heyecan uyandıran özelikleriyle keyifli saatler geçiriyor. Aileleri ise milyonlarca yıl önce yaşayıp nesli tükenen dünyadaki en büyük hayvanlar olan dinozorların sırlı dünyasına gezintiye çıkan çocuklarının bu unutulmaz anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydediyor.
AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Dino Mania Dinozorlar Dünyası” etkinliğiyle çocuklara tarih öncesinin efsane canlılarının dünyasını keşfetme fırsatı sunuyor.

Şanlıurfalı çocuklar dinozorların dünyasına yolculuğa çıkıyor

Şanlıurfalı çocuklar dinozorların dünyasına yolculuğa çıkıyor

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