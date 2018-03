Şanlıurfalı kadınlar, “Nasıl bir Şanlıurfa görmek istiyorsunuz” sorusuna cevap verdi

Şanlıurfalı kadınların kent yönetiminde söz sahibi olabilmesi için Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından ’Kadınlarımız Konuşuyor’ projesi başlatıldı.

Yerel karar alma mekanizmalarına kadınların katılımını sağlayarak fikir, öneri ve projelerini sunmalarını amaçlayan Şanlıurfa Kent Konseyi Kadın Meclisi, “Nasıl Bir Şanlıurfa Görmek İstiyorsunuz” başlıklı Kadınlarımız Konuşuyor toplantısı düzenledi. Mehmet Akif İnan Meclisi Toplantı Salonunda düzenlenen programa, farklı mesleklerden Şanlıurfalı kadınlar katıldı. Toplantıya katılarak Büyükşehir Belediyesinin kadına yönelik bakış açısına değinen Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Kadınlarımız, fikirleri ve düşünceleriyle bizler için çok önemli. Büyükşehir Belediyesi olarak sözlerle değil icraatla fikirlerinizi çalışmalarla bütünleştiriyoruz. Kadın meclisi, kent konseyimiz nasıl bir Şanlıurfa görmek istiyor ve bunu tartışarak getirdikleri önerileri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Kent konseyimizde karara bağlanmış olan 10 tane konumuz var. Bazıları plan proje etüt dairesinde, bazıları da İmar ve Şehircilik Dairesinde tartışılıp teklif haline getiriliyor. Kadının bakış açısı bizler için çok önemli. Kadınlarımız yaşamın her noktasın gerek ekonomik gerek ise de kalkınmanın her alanında olması gerekiyor. Bizler kadınlarımıza güveniyoruz ve onları birer iş sahibi ve de işlerinin patronu olarak görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yerel karar alma mekanizmalarına şehir halkının katılımını sağlamak amacıyla Şanlıurfa Kent Konseyinin aralıksız çalıştığını, şehrimiz için öneriler hazırladığını belirten Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Erkan Sözen, “Şanlıurfa Kent Konseyi, 2017 Aralık ayından bu yana toplantılar ve çalışmalar yaptı. Bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan görüşler Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderildi. Bugün burada yapılan ‘Nasıl Bir Şanlıurfa Görmek İstiyorsunuz’ konulu Kadınlarımız Konuşuyor toplantısının sonucunda çıkan görüşler şehrimizi yönetenler için birer yol haritası niteliğinde olacaktır. Şanlıurfa Kent Konseyi de şehrimizin hizmet pusulası olmaya devam edecektir. Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Programın açılışında konuşan Kadın Meclisi Başkanı Mahmude Ergin ise, "Kadın Meclisinin, kadınların kendi meselelerine sahip çıkmalarına, karar alma süreçlerine ve yaşamın her alanına katılmalarını sağlamak amacıyla birçok faaliyet düzenlendiğini, bu toplantıdan çıkan görüşlerin de şehrimizi yönetenler için yol haritası niteliği taşıyacağız" ifadelerine yer verdi.