Şanlıurfalı öğrencilerin uçağa binme hayalini THY gerçekleştirdi

Türk Hava Yolları (THY), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle özel bir projeyi gerçekleştirerek, hayatında hiç uçağa binmeyen ve deniz görmeyen Şanlıurfalı öğrencileri, uçakla İstanbul’a getirerek boğazda tekne turu yaptırdı.

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, çocukların kalbine dokunan özel bir etkinliğe imza attı. Her 23 Nisan’da farklı bir proje gerçekleştiren THY, bu kez rotasını Şanlıurfa’nın Harran ilçesine çevirdi.

“Öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmek için Harran’a gittiler”

İlçedeki Avlak Ortaokulu’nun duyarlı öğretmenlerinden bir mektup alan yetkililer, okuldaki öğrencilerin hayatında hiç uçağa binmediğini ve hiç deniz görmediklerini öğrenince durumdan etkilenerek harekete geçti. Bu kapsamda THY uçağının pilotları Evren Hatipoğlu ve Sedat Yalınahbap ile 6 kişiden oluşan kabin ekibi, Şanlıurfalı öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmek üzere TK6962 özel seferiyle Harran’a gitti. Eğitim gördükleri okulda öğrencilerle bir araya gelen THY’nin kokpit ve kabin ekibi, daha sonra çocukları alarak İstanbul’a getirdi.