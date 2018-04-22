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Şanlıurfalı öğrencilerin uçağa binme hayalini THY gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 13:17 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları (THY), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle özel bir projeyi gerçekleştirerek, hayatında hiç uçağa binmeyen ve deniz görmeyen Şanlıurfalı öğrencileri, uçakla İstanbul’a getirerek boğazda tekne turu yaptırdı.Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, çocukların kalbine dokunan özel bir etkinliğe imza attı.

Türk Hava Yolları (THY), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle özel bir projeyi gerçekleştirerek, hayatında hiç uçağa binmeyen ve deniz görmeyen Şanlıurfalı öğrencileri, uçakla İstanbul’a getirerek boğazda tekne turu yaptırdı.
Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, çocukların kalbine dokunan özel bir etkinliğe imza attı. Her 23 Nisan’da farklı bir proje gerçekleştiren THY, bu kez rotasını Şanlıurfa’nın Harran ilçesine çevirdi.

“Öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmek için Harran’a gittiler”
İlçedeki Avlak Ortaokulu’nun duyarlı öğretmenlerinden bir mektup alan yetkililer, okuldaki öğrencilerin hayatında hiç uçağa binmediğini ve hiç deniz görmediklerini öğrenince durumdan etkilenerek harekete geçti. Bu kapsamda THY uçağının pilotları Evren Hatipoğlu ve Sedat Yalınahbap ile 6 kişiden oluşan kabin ekibi, Şanlıurfalı öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmek üzere TK6962 özel seferiyle Harran’a gitti. Eğitim gördükleri okulda öğrencilerle bir araya gelen THY’nin kokpit ve kabin ekibi, daha sonra çocukları alarak İstanbul’a getirdi.

“Çocuklarımızın hayatlarına dokunmak istedik”
Türk Hava Yolları tarafından etkinliğe ilişkin hazırlanan klip ise sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlenen 23 Nisan özel klibi izleyenleri duygulandırdı. Video içerisinde yapılan paylaşımda, “Avlak Ortakokulu’ndaki çocuklarımız hayatlarında hiç denizi görmediler. Bunun farkında olan mesleğine aşık öğretmenlerimiz bize ulaştı. Biz de çocuklarımızın hayatlarına dokunmak istedik” denildi.

İlk kez deniz gören öğrencilere İstanbul’da boğaz turu
THY’nin özel seferiyle İstanbul’a gelen öğrenciler kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezen imkanı buldu. Ayrıca hayatlarında ilk kez deniz gören Şanlıurfalı öğrenciler İstanbul boğasında tekne turu yaparak bu yöndeki hayallerini de gerçekleştirmiş oldu.

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