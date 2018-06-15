Şanlıurfalı şehidi binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı

Hasan KIRMIZITAŞ- Mehmet SEZGİN/ŞANLIURFA, (DHA) - HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında şehit düşen Topçu Onbaşı Abdülselam Halat (25) memleketi Şanlıurfa'da Başbakan Binali Yıldırım'ın da aralarında olduğu binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Başbakan Yıldırım, terörle mücadelenin beka mücadelesi olduğunu ve bayram sevincini kana bulayan alçaklara dünyayı dar etmenin boyunlarının borcu olduğunu ifade etti.

Çukurca'nın Irak sınırındaki Zengil Tepe üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda Topçu Onbaşı Abdülselam Halat şehit oldu. Şehadeti ile ailesini yasa boğan Halat için bugün öğle vakti Yeni Asri Mezarlık'ta tören düzenlendi. Törene aralarında Başbakan Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, şehidin babası Medet, annesi Fatma, ikiz kardeşi İbrahim ile diğer kardeşleri, akrabaları ve binlerce vatandaş katıldı.

Şehitin Türk bayrağına sarılı tabutunun cami avlusuna getirilmesinin ardından annesi, kız ve erkek kardeşleri tabuta kapanarak uzun süre gözyaşı döktü. Acılı aile fertlerini törene katılan protokol üyeleri ile yakınları güçlükle teselli etti.

Cuma namazının kılınmasının ardından düzenlenen cenaze töreninde saf tutan kalabalığa Başbakan Binali Yıldırım kısa konuşma yaptı. Şehide rahmet dileyen Başbakan Yıldırım, bayram sevincini yasa boğan alçaklara dünyayı dar etmenin boyunlarının borcu olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Abdülselam kardeşimizi alçakça ömrünün baharında şehit ettiler. Onun görevi bu milletin huzuru ve güvenliği için gece gündüz sınır kapılarında diğer arkadaşları gibi beklemek. Tek derdi vardı; bu ülkede herkes kardeş olsun, barış olsun birlik olsun beraberlik olsun. Ülkemizin terörle mücadelesi bir beka mücadelesidir. Bu mücadelede 81 milyon vatandaşımız birdir, beraberdir, dimdik ayaktadır. Bayrağımıza, toprağımıza devletimize kötü gözle bakanlar, hainlik yapanlar mutlaka cezalandırılacaktır. Şehidimizin kanı asla yerde kalmayacak. Böyle mübarek bir günde bayram sevincini yasa boğan bu alçaklara dünyayı dar etmek bizim boynumuzun borcudur. Bu milletin Kürt kardeşlerimizin sorunu bölücü terör örgütüdür. Bu sorunun çözmenin yolu terör örgütünü bu topraklardan bir daha gelmemek üzere yok etmektir. Bunun için bir ve beraber olacağız bu mücadelede omuz omuza birlikte yürüyeceğiz. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, o iki bayramı bir arada yaşadığı bir günde ruhunu teslim etti. Peygamber efendimize komşu oldu, Rabbim bize onun şefaatini nasip eylesin. Geride kalan başta babası, aile efradı olmak üzere bütün yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında cami avlusunda bulunanlar zaman zaman tekbir getirdi. Yıldırım'ın konuşması sırasında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, şehidin kardeşlerini kollarına girerek teselli etti.

Başbakan Binali Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından helallik alınan şehidin tabutunu omuzladı. Bir süre Başbakan Yıldırım'ın omuz verdiği şehidin tabutu daha sonra cenazeye katılanlar tarafından taşınmaya devam etti ve ardından top arabasına alındı. Bu sırada törene katılan ve tabutun ardından yürüyen binlerce kişi 'Kahrolsun PKK' slogan attı. Başbakan Binali Yıldırım, şehidin babası Medet ve ikiz kardeşi İbrahim Halat'ın koluna girerek şehitliğe kadar yürüdü.

Şehit Abdülselam Halat, dualar ve gözyaşları arasında şehitlikte toprağa verildi.