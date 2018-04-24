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Şanlıurfa’nın çevre sorunları ele alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 18:28 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen ‘Çevre sorunları ve çözüm önerileri’ çalıştayında Şanlıurfa’nın çevre sorunları ve çözümleri ele alındı.Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Parkı Sosyal Tesislerinde düzenlenen çalıştaya, Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Harran Üniversitesi akademisyenleri, ilçe belediye temsilcileri, kurum amirleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve oda başkanları katıldı.

Şanlıurfa’nın çevre sorunları ele alındı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen ‘Çevre sorunları ve çözüm önerileri’ çalıştayında Şanlıurfa’nın çevre sorunları ve çözümleri ele alındı.
Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Parkı Sosyal Tesislerinde düzenlenen çalıştaya, Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Harran Üniversitesi akademisyenleri, ilçe belediye temsilcileri, kurum amirleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve oda başkanları katıldı. Çalıştayın açılışında konuşan Çiftçi, “13 ilçenin tamamında hizmetler yürütürken bu alanlarda yaşayan insanlarımızın yaşam standardını yükseltiyoruz” dedi.
“Yol haritamızı birlikte çizeceğiz”
Çalıştayın tüm kurumlarca desteklenmesi gerektiğini belirten Çiftçi, “Büyükşehir Belediyemiz ile bağlı olduğu kuruluşlar ile 13 ilçenin tamamında hizmet yürütüyoruz, bu hizmetleri yürütürken bu alanlarda yaşayan insanlarımızın standardını yükseltebilmek adına çevreyi önemsediğimizi belirtmek istiyorum. Çevre tüm insanların ortak değeridir. Bizler çevre kontrolü, çevre koruma ve çevrenin geleceğe taşınması anlamında Büyükşehir Belediyesi kanunu bizlere bu sorumluluğu yüklemiştir. Yasal boyutun dışında bizler insanımızı ilgilendiren her konuyu ilgili kurum ve kuruluşlar ile farklı açılardan değerlendirmemiz gerekiyor bu değerlendirme sonucunda ortak bir payda da buluşmamız gerekiyor. Gerçekleştirilen çalıştaya hep birlikte tüm birikimimiz ile destek olmamız gerekiyor, çünkü buradan çıkacak sonuçları Büyükşehir Belediye Başkanlığı uygulamalarında kullanılacaktır” şeklinde konuştu.
“Tüm kesimlerle ortak akıl ile hareket etmeliyiz”
Büyükşehir Belediye Başkanlığının çalışmalarında ortak akıl ile hareket etmek istediğini belirten Çiftçi, “Belediye Başkanlıklarını ilgilendiren birinci konu öncelikle katı atık yönetimi. Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede katı atık aktarma istasyonları ile atıkları merkeze taşıyarak ayrıştırıyor burada tesiste ayrıştırılanlar geri dönüşüm olmak üzere farklı alanlarda kullanılıyor. Tesislerimiz şuan faaliyet de ve aynı ciddiyet bu çalışmaları yürütüyoruz. Atık su arıtma tesisi anlamında da merkez ve ilçelerde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Çevre kavramı birçok hassas alanı kapsıyor. Bu çalıştay da çıkacak sonuçları Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben kayda alırım çünkü bu çalıştayın ortak payda ile çok yönlü bakış açısıyla gerçekleştiğini ve bu sebeple hata payının az olacağını biliyorum. Hedefimiz çevrenin korunması, çevreyi tehdit eden tüm riskleri olabildiğince bertaraf edilmesi asıl amaç. Bizlere düşen ortak akıl ile bilimin ışığında doğru uygulamalara birlikte karar vermektir bu yüzden Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ortak akıl ile hareket etmek istiyor ve bu yüzden kendi uygulamalarını masaya yatırarak ortak aklı yakılmanın derdinde bunu da bu şehirde yaşayan insanlar ile yapmak istiyor” diye konuştu.
Öte yandan düzenlenen çalıştayda elde edilen veriler raporlanarak ileri tarihlerde konu ile ilgili gerekli çalışmalar başlatılacaktır. Program katılımcıların soru cevapları ile devam etti.

Şanlıurfa’nın çevre sorunları ele alındı

Şanlıurfa’nın çevre sorunları ele alındı

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