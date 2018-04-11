Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye tebrik telgrafı gönderdi.