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Şanlıurfa'nın kurtuluş yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 11:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Çiftçi'ye tebrik telgrafı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye tebrik telgrafı gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşu

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